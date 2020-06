Import używanych aut nadal na hamulcu. Lider bez zmian

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy w maju wyniosła nieco ponad 50 tysięcy - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Oznacza to spadek o 38,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w maju zarejestrowano 50 151 używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy. Dla porównania, rok wcześniej było to 81 537 aut.

Majowy spadek rejestracji jest mniejszy niż w kwietniu i marcu. W kwietniu odnotowano spadek rok do roku o 66,2 procent do 29 209 aut, a w marcu o 41,8 procent do 47 727 pojazdów.