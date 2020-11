12 lat i do Polski. Nowe dane w sprawie importu aut

W październiku zarejestrowano 81 tysięcy 721 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Oznacza to wynik o 13,2 procent niższy niż przed rokiem.

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że średni wiek sprowadzonych pojazdów w tym roku wynosi 12 lat, a w samym październiku - 11 lat i 11 miesięcy. Dla porównania we wrześniu było to 11 lat i 10 miesięcy .

Samochody używane z zagranicy

Od początku roku sprowadzono 712 tysięcy 213 sztuk używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, czyli o 17 procent mniej niż rok wcześniej. Według Instytutu import odradza się znacznie szybciej, niż sprzedaż nowych samochodów.

Samar podał, że samochody z silnikami Diesla w październikowym imporcie aut osobowych stanowią 42,1 procent. "Trend spadkowy utrzymuje się od marca tego roku, a obecnie (trend 12-miesięczny) jest to poziom 43 procent" - czytamy.

Z danych Samaru wynika, że we wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż rok wcześniej. Najwięcej aut zarejestrowano w województwie wielkopolskim - 92 306 sztuk. Jednocześnie to województwo wykazało najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu w ciągu roku - o 13,1 procent.

Najpopularniejsze marki

Według Instytutu najbardziej popularne marki wśród importowanych aut używanych to: Volkswagen, Opel i Ford. Pierwszą piątkę uzupełniły: Audi oraz Renault. Szóste miejsce należy do BMW. Jak wynika z raportu, trzy pierwsze marki stanowią łącznie blisko 30 procent tegorocznego importu.

Najwięcej używanych samochodów przyjeżdża do naszego kraju z Niemiec. Z tego kraju sprowadzono 376 tysięcy 489 aut od początku roku. Oznacza to spadek o 24,2 procent rok do roku. Import z Francji wyniósł 69 tysięcy 555 sztuk, spadek o 16,6 procent, z Belgii - 53 tysiące 243 aut, mniej o 11,5 procent.