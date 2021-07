Duży ruch w autosalonach. Samochody z napędami alternatywnymi z imponującymi wzrostami

W drugim kwartale tego roku w Polsce liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w pełni elektrycznych (BEV) wzrosła o 185,8 procent rok do roku, osiągając poziom 1546 sztuk - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Samochody hybrydowe plug-in (PHEV) i klasyczne hybrydy (HEV) uzyskały jeszcze bardziej imponujące wyniki. Liczba rejestracji wzrosła odpowiednio o 261,5 procent i 249,9 procent.

Z raportu ACEA wynika, że od kwietnia do czerwca 2021 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych z silnikami benzynowymi wyniosła 67 767 sztuk. Oznacza to wzrost o 44 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

W tym okresie zarejestrowano także 17 127 samochodów z silnikami Diesla. Oznacza to wzrost o 29,5 proc. rok do roku. W analogicznym okresie przed rokiem liczba rejestracji wynosiła 13 228 aut.

Samochody z napędem alternatywnym w Polsce

Trzycyfrowe wzrosty rejestracji zanotowały pojazdy z napędem alternatywnym. W drugim kwartale liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w pełni elektrycznych (BEV) wyniosła 1546 sztuk, po wzroście o 185,8 proc.

Z nowych danych wynika, że samochody hybrydowe plug-in (PHEV) zanotowały wzrost o 261,5 proc. Liczba rejestracji w drugim kwartale wzrosła z 689 w 2020 roku do 2491 w tym roku. Najliczniejszą grupę wśród aut z napędami alternatywnymi pod względem liczby rejestracji mogą się pochwalić klasyczne hybrydy (HEV). W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku zarejestrowano bowiem 33 139 takich aut, podczas gdy przed rokiem było to 9470 sztuk. Oznacza to wzrost o 249,9 proc.

Unia Europejska

Podobne tendencje są widoczne w całej Unii Europejskiej. W drugim kwartale tego roku w krajach Wspólnoty utrzymywał się wzrost rejestracji samochodów o napędzie elektrycznym. Udział pojazdów zasilanych bateryjnie w rynku zwiększył się ponad dwukrotnie - z 3,5 proc. w drugim kwartale 2020 roku do 7,5 proc. w tym roku. Podczas gdy hybrydy plug-in stanowiły 8,4 proc. wszystkich sprzedanych nowych aut. Wyraźnie wzrósł popyt na samochody hybrydowe, które odpowiadały za 19,3 proc. rejestracji samochodów w UE.

Jednocześnie zmniejszył się udział w rynku tradycyjnych rodzajów paliwa. "Udział diesla w rynku wynosi 20,4 proc., co oznacza spadek z 29,4 proc. w drugim kwartale 2020 r. Podobnie zmniejszeniu uległ udział w rynku samochodów benzynowych o 10 punktów procentowych (z 51,9 proc. w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. do 41,8 proc. w tym roku), mimo wzrostu popytu na większości rynków UE, w tym na czterech głównych" – czytamy w komunikacie.

W połowie miesiąca Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi od 2035 roku. Ma to pomóc w przyspieszeniu przejścia na nieemisyjne pojazdy elektryczne. Propozycja znalazła się w szerokim pakiecie legislacyjnym na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes