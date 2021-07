Zakaz sprzedaży diesli i aut benzynowych. Komisja Europejska zaproponowała termin

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowymi od 2035 roku. Ma to pomóc w przyspieszeniu przejścia na nieemisyjne pojazdy elektryczne. Propozycja znalazła się w szerokim pakiecie legislacyjnym na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 w transporcie o 55 proc. do 2030 roku. Podczas gdy istniejący plan zakłada redukcję o 37,5 proc. Bruksela zaproponowała również 100-proc. redukcję emisji CO2 do 2035 roku, co uniemożliwiłoby sprzedaż nowych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na terenie Wspólnoty.

- To jest ten rodzaj ambicji, na który czekaliśmy w UE, a którego brakowało w ostatnich latach - powiedziała Helen Clarkson, dyrektor naczelna Climate Group, organizacji non-profit, która współpracuje z biznesem w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. - Nauka mówi nam, że musimy zmniejszyć emisje o połowę do 2030 roku, dla transportu drogowego jest to proste - pozbyć się silnika spalinowego - dodała.

Stacje ładowania

Aby zwiększyć sprzedaż samochodów elektrycznych, Bruksela zaproponowała również przepisy, które wymagałyby od krajów zainstalowania publicznych punktów ładowania w odległości nie większej niż 60 kilometrów od siebie, zlokalizowanych przy głównych drogach. Inwestycje miałyby być poczynione do 2025 roku.

Zgodnie z prognozami, siatka publicznych stacji ładowania samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku ma liczyć 3,5 miliona, a do 2050 roku ma wzrosnąć do 16,3 miliona.

- Przejście na pojazdy elektryczne odbywa się znacznie szybciej niż ktokolwiek się spodziewał, ale mamy obowiązek stworzenia odpowiednich zachęt do tego - powiedział Frans Timmermans, szef unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. Jedną z takich zachęt ma być zwiększenie liczby stacji ładowania.

KE szacuje, że do 2040 roku będzie trzeba wydać 80-120 mld euro na publiczne i prywatne ładowarki w całej UE.

Propozycje Komisji będą teraz dyskutowane przez Radę UE i Parlament Europejski, a także muszą zostać zatwierdzone przez kraje członkowskie. Agencja Reutera podała, że może to zająć około dwóch lat.

Założenia zmian

- Dzisiejsze propozycje umożliwią niezbędne przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w następnej dekadzie - podała Komisja. Zawierają one:

- zastosowanie handlu emisjami w nowych sektorach oraz zaostrzenie istniejącego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; - zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej; - większą efektywność energetyczną; - szybsze wprowadzenie niskoemisyjnych środków transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; - dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; - środki zapobiegające ucieczce emisji; - narzędzia do ochrony i rozwoju naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

- Tak, to trudne – przyznał podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans. - Ale jest to również obowiązek, ponieważ jeśli wyrzekniemy się obowiązku pomocy ludzkości, życia w zgodzie z planetą, zawiedziemy nie tylko siebie, ale także nasze dzieci i wnuki”

Autor:mb/ams

Źródło: Reuters