Ważna zmiana przy zakupie samochodów coraz bliżej

Od początku 2024 roku zniknie obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu. Zastąpi go obowiązek przerejestrowaniem pojazdu. Na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie, który uchyli dotychczasowe czynności organów rejestrujących.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Projekt został przygotowany przez Ministra Infrastruktury we współpracy z Ministrem Cyfryzacji. Jak wynika z informacji dostępnych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania trafiły do uzgodnień i konsultacji publicznych, które miały się zakończyć w tym tygodniu.