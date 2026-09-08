Moto Kierowcy nie chcą zakazu aut spalinowych w Europie Oprac. Wiktor Knowski |

Czy nadchodzi reaktywacja polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: ginger_polina_bublik / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) na próbie ponad pięciu tys. respondentów pochodzących z pięciu największych krajów UE stanowiących ponad 70 proc. unijnego rynku.

- Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że większość europejskich konsumentów woli mieć możliwość wyboru rodzaju napędu w samochodzie i nie chce, by działania na rzecz ochrony klimatu oznaczały przymus kupowania w pełni elektrycznych samochodów bateryjnych - zauważył członek zarządu CLEPA i prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) Tomasz Bęben.

Co Europejczycy myślą o elektromobilności?

W krajach objętych badaniem średnio 47 proc. respondentów zamiast zakazywania obecnie stosowanych technologii wolałoby, żeby do kupowania samochodów elektrycznych skłaniał konsumentów system zachęt. Z kolei 22 proc. uważa, że UE w ogóle nie powinna ingerować w rynek pojazdów. Zakaz wykorzystywania technologii napędów spalinowych poparło 17 proc. uczestników badania.

Kupno samochodu benzynowego jako kolejnego pojazdu zadeklarowało 29 proc. ankietowanych.

Na wybór hybrydy ładowanej samoczynnie (HEV) zdecydowałoby się 20 proc. badanych.

Zamiar zakupu samochodu z silnikiem Diesla wyraziło 14 proc. respondentów.

Chęć nabycia hybrydy ładowanej z sieci (PHEV) lub pojazdu elektrycznego z dodatkowym generatorem spalinowym (EREW) zgłosiło 13 proc. pytanych.

Zakup samochodu w pełni elektrycznego (BEV) zadeklarowało średnio 8 proc. uczestników badania.

W Polsce samochód BEV kupiłoby 4 proc. uczestników badania. Najwięcej - 40 proc. ankietowanych chciałoby kupić samochód spalinowy. 21 proc. wybrałoby hybrydę HEV, a 10 proc. hybrydę PHEV lub EREV. Największe zainteresowanie samochodami BEV odnotowano na rynku niemieckim, gdzie zamiar kupna auta bateryjnego w pełni elektrycznego zadeklarowało 14 proc. badanych.

Chińska konkurencja wywiera presję na producentów

Prezes SDCM zwrócił uwagę, że pozostawienie europejskiemu przemysłowi możliwości dalszego rozwijania technologii silników spalinowych jest niezbędne dla uratowania europejskich miejsc pracy w motoryzacji. Europa nie ma bowiem szans wygrać konkurencji z Chinami w produkcji samochodów w pełni elektrycznych.

- Chińskie koncerny przez ostatnie lata rozwijały swoje technologie w dużej mierze za państwowe pieniądze, a przy tym mają dostęp do kluczowych surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich, na rynku których Kraj Środka ma niemal monopolistyczną pozycję. Mają też o wiele niższe koszty pracy i produkcji, a także znacznie bardziej przyjazne otoczenie regulacyjne - zaznaczył.

Bęben zauważył jednak, że europejskie firmy nadal są bezkonkurencyjne w technologii silników spalinowych, która ma jeszcze niewykorzystany potencjał redukcji emisji CO2 netto, między innymi dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych.

- Producenci mogliby nadal tę technologię rozwijać, ale niestety usłyszeli od Brukseli, że mają się zajmować wyłącznie elektromobilnością, tak więc prace nad pozostałymi rozwiązaniami zostały rzucone w kąt, co okazało się strategicznym błędem - ocenił.

Obawy przed pełną elektryfikacją transportu

Z badania wynika również, że średnio 75 proc. respondentów uważa, że ich kraj nie jest gotowy na pełną elektryfikację transportu. W odpowiedzi wielokrotnego wyboru jako główne przeszkody wskazywano:

brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury ładowania - 46 proc.,

zbyt wysokie ceny pojazdów elektrycznych - 46 proc.,

rosnące koszty energii - 37 proc.

W ocenie sekretarza generalnego CLEPA Benjamina Kriegera badanie pokazuje rozdźwięk między decyzjami politycznymi podejmowanymi w Brukseli a oczekiwaniami europejskich konsumentów.

>>> Rok działania mStłuczki. Ponad 25 tysięcy elektronicznych oświadczeń

"Obywatele chcą jeździć mniej emisyjnymi samochodami, w tym pojazdami elektrycznymi, ale praktyczne wyeliminowanie hybryd i paliw alternatywnych drastycznie ogranicza możliwość wyboru. Nadchodzący przegląd norm emisji CO2 jest okazją do dostosowania tempa transformacji do rynkowych realiów, a także zapewnienia europejskiemu przemysłowi elastyczności, której potrzebuje" - wskazał Krieger.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie CLEPA przez firmę YouGov w dniach 7-16 lipca 2026 r. Całkowita próba wyniosła 5221 osób dorosłych: 1067 z Francji, 1009 z Niemiec, 1063 z Hiszpanii, 1028 z Włoch i 1054 z Polski. Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacyjnych CLEPA reprezentuje ponad 3 tys. przedsiębiorstw dostarczających komponenty stosowane w produkcji samochodów. Firmy te zatrudniają 1,7 mln osób w UE.