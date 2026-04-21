Moto Tesla przegrywa w sądzie w europejskim kraju. Kierowcy niezadowoleni z aktualizacji

Spór dotyczył aktualizacji wprowadzonej latem 2019 r., która objęła pierwszą generację modeli Tesla Model S z lat 2013–2015. Po zmianach część użytkowników zauważyła wyraźnie wolniejsze ładowanie podczas korzystania z szybkich ładowarek. Według wcześniejszych ustaleń sądowych tempo ładowania mogło spaść nawet o około 30 proc.

Argumenty Tesli w sporze o ładowanie

Tesla tłumaczyła ograniczenia chęcią wydłużenia żywotności baterii oraz poprawą bezpieczeństwa, wskazując na ryzyko pożaru akumulatorów. Właściciele aut argumentowali natomiast, że firma jednostronnie pogorszyła kluczową cechę pojazdu już po zakupie i nie uprzedziła klientów o konsekwencjach aktualizacji.

Wtorkowa decyzja Sądu Najwyższego kończy kilkuletni spór. Wcześniej czterech kierowców wygrało precedensową sprawę, a we wtorek kolejnych 115 osób uzyskało identyczne rozstrzygnięcie - po 50 tys. koron norweskich (ok. 18 tys. zł) rekompensaty.

- Tesla Norway stosowała uniki, próbowała podważać sprawę i uciszać temat w nadziei, że ujdzie jej to na sucho. Jestem zszokowany sposobem, w jaki Tesla podeszła do tej kwestii. Ale na szczęście wygraliśmy - powiedział Esben Zimmer portalowi Motor, który pierwszy napisał o wyroku. Zimmer jest emerytowanym inżynierem z Kvinnherad, który przez kilka lat stał na czele grupy zrzeszającej właścicieli Tesli. Jest również w gronie 115 osób, które otrzymają odszkodowanie po wtorkowym wyroku.

W Norwegii sprzedano blisko 10 tys. egzemplarzy Modelu S objętych sporem, co może otworzyć drogę kolejnym roszczeniom konsumentów.

Najlepiej sprzedająca się marka samochodowa w Norwegii

Norwegia to kluczowy rynek Tesli poza USA i światowy lider elektromobilności. Ponad 32 proc. wszystkich aut osobowych zarejestrowanych w kraju stanowią już pojazdy w pełni elektryczne.

W 2025 r. Tesla piąty rok z rzędu była najlepiej sprzedającą się marką w Norwegii. Sprzedała 34,3 tys. nowych aut i zdobyła 19,1 proc. rynku.

W marcu br. co trzeci nowy samochód sprzedany w kraju był Teslą. Dwa najpopularniejsze modele miesiąca stanowiły Model Y i Model 3.

Po norweskich drogach na koniec marca 2026 r. jeździło prawie 200 tys. samochodów tej marki.

