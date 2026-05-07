Polski samochód elektryczny coraz bliżej. "Był postrzegany jako miraż"

samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej fabryki w Jaworznie w roku 2029 - zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ElectroMobility Poland (EMP) Cyprian Gronkiewicz. Strategicznym partnerem dla spółki został tajwański koncern Foxconn. Wspólnie firmy zbudują hub elektromobilności w Jaworznie - przekazał minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że nazwa pierwszego polskiego auta elektrycznego nie została jeszcze wybrana. Zastrzegł jednak, że nie będzie to Izera.

Projekt hubu w Jaworznie nabiera tempa

- Od pierwszego dnia produkcji będzie zapewniony local content na poziomie 70 proc. - wskazał prezes Gronkiewicz. - W związku z tym jest to bardzo duża korzyść dla lokalnych dostawców. Local content jest też strategicznym celem w obecnym porozumieniu z partnerem - dodał.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera.

Wcześniej Balczun poinformował, że tajwańska spółka Foxconn zostanie strategicznym partnerem technologicznym dla spółki ElectroMobility Poland (EMP) do budowy hubu elektromobilności w Jaworznie.

"Dzisiaj jest bardzo ważny moment z punktu widzenia realizacji kluczowych projektów dla polskiego rządu, też jeden z najważniejszych projektów, które będziemy realizowali w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych. Projekt, który ma bardzo długą historię i raczej był postrzegany jako miraż, jako coś, co jest mało realne (...) Mówimy o budowie samochodu elektrycznego w Polsce" - powiedział Balczun.

Koncern z Tajwanu partnerem strategicznym

"Dokonaliśmy wyboru partnera strategicznego, z którym będziemy realizowali to przedsięwzięcie. Podpisaliśmy stosowne porozumienie z firmą Foxconn (...) Projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych wraz z partnerem technologicznym firmą Foxconn zostanie zrealizowany zgodnie z planami pierwotnymi w Jaworznie" - dodał.

Hub miałby powstać w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym i składać się z fabryki samochodów elektrycznych, centrum badawczo-rozwojowego oraz systemu inwestowania w innowacyjne firmy z zakresu elektromobilności. Spółka Electromobility Poland podała w komunikacie, że projekt będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Reprywatyzacji, z którego EMP zostało dokapitalizowane w grudniu 2025 r. Partner wniesie do joint venture zarówno technologię, jak i kapitał.

"Patrząc z szerszej międzynarodowej perspektywy, na dziś do wyboru jest jedna ze ścieżek - albo rozwijanie własnego zaplecza produkcyjnego albo import gotowych produktów. Dla mnie opcja pierwsza to oczywistość. Wbrew sceptykom uważam, że Europa jest w stanie produkować i rozwijać własne technologie" - ocenia Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy CE.

"Jest też aspekt relacji inwestorskich - wybór partnera technologicznego to jasny sygnał dla rynku finansowego i instytucji finansowych, że projekt w Jaworznie idzie do przodu, a Polska to bardzo atrakcyjne miejsce do realizacji dużych projektów przemysłowych" - dodał.

Łukasz Figielski

Udział środków z KPO

Balczun wskazał podczas konferencji, że umowa z NFOŚiGW dotycząca środków z KPO jest w przededniu finalizacji.

"To jest projekt, który budujemy na zupełnie innych fundamentach, innych podstawach i na zupełnie innej filozofii myślenia, jeśli chodzi o model biznesowy. W grudniu dofinansowaliśmy naszą spółkę Elektromobility Poland 800 milionami złotych na realizację tego przedsięwzięcia" - powiedział minister.

"Jednocześnie dogadaliśmy kwestie dotyczące KPO (...) To jest jedna z największych pozycji w KPO - 4,5 miliarda zł. W tej chwili jesteśmy w przededniu sfinalizowania umowy z NFOŚiGW" - dodał.

W lutym ElectroMobility Poland podpisało z NFOŚiGW porozumienie określające założenia i warunki wejścia kapitałowego funduszu do spółki w związku z inwestycją w Jaworznie. Chodzi o wejście kapitałowe w wysokości ok. 4,5 mld zł w ramach programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, finansowanego z KPO.

Łukasz Figielski

Silna lokalna marka

Minister aktywów państwowych poinformował, że umowy dotyczące projektu powinny być zawarte do końca tego roku. "Chcemy, żeby umowy zostały zamknięte do końca tego roku maksymalnie. Zakładamy, że możemy być to nawet trochę wcześniej, czyli gdzieś w okolicach wczesnej jesieni" - powiedział Balczun.

Electromobility Poland podał w komunikacie, że projekt hubu EMP zakłada rozwój portfolio pojazdów elektrycznych, początkowo obejmującego trzy modele, a także stworzenie nowej europejskiej marki z siedzibą i zarządzaniem w Polsce.

"Planowane joint venture skoncentruje się na budowie silnej lokalnej marki oraz stopniowym wprowadzaniu pojazdów na rynek europejski, przy jednoczesnym rozwoju kompetencji technologicznych i operacyjnych w Polsce. W zakres projektu wchodzą: budowa zakładu produkcyjnego w Jaworznie, obejmującego kluczowe etapy procesu produkcji, w tym spawalnię nadwozi, lakiernię, montaż pakietów baterii i układów napędu elektrycznego oraz końcowy montaż pojazdów" - napisano w komunikacie.

"Partnerstwo będzie wspierać rozwój kompetencji w obszarze oprogramowania, analityki danych oraz cyfrowych rozwiązań mobilności, które będą rozwijane w nowo utworzonym centrum R&D. Inicjatywa zostanie uzupełniona mechanizmem inwestycyjnym wspierającym szerszy ekosystem nowej mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bateryjnego" - dodano.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
