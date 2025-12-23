Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu

Chińskie samochody na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, kwiecień 2025 Źródło: Reuters Archive

Rejestracje aut w pełni elektrycznych, będące wskaźnikiem sprzedaży, osiągnęły udział w rynku na poziomie 21 proc w Unii Europejskiej, 26 proc w Wielkiej Brytanii i aż 98 proc w Norwegii.

Wyzwania rynku motoryzacyjnego

Europejski przemysł motoryzacyjny wciąż mierzy się z wieloma wyzwaniami - od rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów, przez amerykańskie cła importowe, po konieczność spełniania coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących przechodzenia na napęd elektryczny.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła plan wycofania się z zapowiadanego wcześniej zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Decyzja ta, będąca efektem presji ze strony europejskich producentów, jest jak dotąd największym złagodzeniem unijnej polityki klimatycznej.

Mimo to analitycy są zgodni: w dłuższej perspektywie przyszłość motoryzacji w Europie należy do pojazdów elektrycznych.

Dominacja samochodów elektrycznych

Według ACEA, sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach EFTA wzrosła w listopadzie o 2,4 proc, do 1,1 miliona sztuk.

Rejestracje w koncernach Volkswagen i Renault zwiększyły się odpowiednio o 4,1 proc i 3 proc rok do roku, natomiast w grupie Stellantis odnotowano spadek o 2,7 proc po trzech miesiącach wzrostów.

Tesla zarejestrowała spadek o 11,8 proc, choć bardzo dobre wyniki w Norwegii złagodziły straty na innych rynkach. Z kolei jej chiński konkurent BYD zanotował imponujący wzrost sprzedaży aż o 221,8 proc. Udział Tesli w rynku wyniósł 2,1 proc, a BYD - 2 proc.

Łączna sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej wzrosła o 2,1 proc, do niemal 900 tys. pojazdów. Rejestracje aut elektrycznych, hybrydowych i hybryd typu plug-in zwiększyły się odpowiednio o 44,1 proc, 38,4 proc i 4,2 proc.

Łącznie te trzy kategorie stanowiły 65,6 proc wszystkich rejestracji w UE, podczas gdy jeszcze w sierpniu 2024 roku ich udział wynosił 56 proc.

"Pomimo wyraźnej poprawy w ostatnich miesiącach, europejski rynek samochodowy nadal nie powrócił do poziomów sprzedaży sprzed pandemii" - podkreśliło ACEA.

