Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu

shutterstock_2548113419
Chińskie samochody na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, kwiecień 2025
Źródło: Reuters Archive
Sprzedaż nowych samochodów w Europie wzrosła w listopadzie rok do roku już piąty miesiąc z rzędu. Głównym czynnikiem tego trendu był dynamiczny wzrost rejestracji pojazdów elektrycznych (EV) na kluczowych rynkach, takich jak Niemcy, Włochy i Hiszpania - wynika z opublikowanych we wtorek danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

Rejestracje aut w pełni elektrycznych, będące wskaźnikiem sprzedaży, osiągnęły udział w rynku na poziomie 21 proc w Unii Europejskiej, 26 proc w Wielkiej Brytanii i aż 98 proc w Norwegii.

Czytaj też: Polacy kupują coraz więcej takich aut. "Najwyższy wynik w historii"

Wyzwania rynku motoryzacyjnego

Europejski przemysł motoryzacyjny wciąż mierzy się z wieloma wyzwaniami - od rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów, przez amerykańskie cła importowe, po konieczność spełniania coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących przechodzenia na napęd elektryczny.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła plan wycofania się z zapowiadanego wcześniej zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Decyzja ta, będąca efektem presji ze strony europejskich producentów, jest jak dotąd największym złagodzeniem unijnej polityki klimatycznej.

Mimo to analitycy są zgodni: w dłuższej perspektywie przyszłość motoryzacji w Europie należy do pojazdów elektrycznych.

Czytaj też: Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport

Dominacja samochodów elektrycznych

Według ACEA, sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach EFTA wzrosła w listopadzie o 2,4 proc, do 1,1 miliona sztuk.

Rejestracje w koncernach Volkswagen i Renault zwiększyły się odpowiednio o 4,1 proc i 3 proc rok do roku, natomiast w grupie Stellantis odnotowano spadek o 2,7 proc po trzech miesiącach wzrostów.

Tesla zarejestrowała spadek o 11,8 proc, choć bardzo dobre wyniki w Norwegii złagodziły straty na innych rynkach. Z kolei jej chiński konkurent BYD zanotował imponujący wzrost sprzedaży aż o 221,8 proc. Udział Tesli w rynku wyniósł 2,1 proc, a BYD - 2 proc.

Dla firm

Łączna sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej wzrosła o 2,1 proc, do niemal 900 tys. pojazdów. Rejestracje aut elektrycznych, hybrydowych i hybryd typu plug-in zwiększyły się odpowiednio o 44,1 proc, 38,4 proc i 4,2 proc.

Łącznie te trzy kategorie stanowiły 65,6 proc wszystkich rejestracji w UE, podczas gdy jeszcze w sierpniu 2024 roku ich udział wynosił 56 proc.

"Pomimo wyraźnej poprawy w ostatnich miesiącach, europejski rynek samochodowy nadal nie powrócił do poziomów sprzedaży sprzed pandemii" - podkreśliło ACEA.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

samochodysamochód elektryczny
