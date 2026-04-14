Moto Ta branża zyskała na kryzysie rynku ropy. Rekordowy miesiąc Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Samochody elektryczne podbijają Polskę

Rządy na całym świecie wprowadziły limity cen paliw, by chronić kierowców przed gwałtownym wzrostem kosztów po wybuchu wojny w Iranie, która rozpoczęła się 28 lutego i zakłóciła kluczowy szlak żeglugowy przewożący około 20 procent światowych dostaw ropy.

BMI podało, że rejestracje, będące wskaźnikiem sprzedaży nowych samochodów w pełni elektrycznych i hybryd typu plug-in wzrosły globalnie o 3 proc. rok do roku, do ponad 1,7 miliona pojazdów. W Europie odnotowano aż 37-procentowy wzrost, do rekordowego poziomu prawie 540 000 sprzedanych EV w ciągu miesiąca.

- Choć rejestracje zazwyczaj opóźniają się względem sprzedaży, znaczną część tego wzrostu można przypisać rosnącym cenom benzyny - powiedział Charles Lester, menedżer danych w BMI.

Wzrost w Australii, spadek w Chinach

Najsilniejszy wzrost odnotowano w Australii, Nowej Zelandii, Wietnamie i Tajlandii. - Te rynki razem odpowiadały za 79-procentowy wzrost rejestracji EV poza trzema głównymi regionami - Chinami, Europą i Ameryką Północną - dodał Lester.

Rejestracje EV w Chinach, największym rynku samochodowym świata, spadły o 14 proc. do ponad 850 000 pojazdów, co oznacza spowolnienie negatywnego trendu rozpoczętego w styczniu, po zakończeniu rządowego programu dopłat do wymiany samochodów i wygaśnięciu zwolnienia podatkowego na zakup EV.

Lester powiedział, że chińscy konsumenci, którzy wcześniej korzystali z tych zachęt, aby kupować mniejsze pojazdy elektryczne, coraz częściej wybierają większe modele.

W Ameryce Północnej rejestracje EV spadły o 30 proc., do 121 500 sprzedanych pojazdów w miesiącu - był to szósty z rzędu spadek rok do roku po zakończeniu programu ulg podatkowych na EV w Stanach Zjednoczonych oraz po propozycjach administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczących dalszego złagodzenia norm emisji CO₂.

