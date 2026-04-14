Ta branża zyskała na kryzysie rynku ropy. Rekordowy miesiąc
Rządy na całym świecie wprowadziły limity cen paliw, by chronić kierowców przed gwałtownym wzrostem kosztów po wybuchu wojny w Iranie, która rozpoczęła się 28 lutego i zakłóciła kluczowy szlak żeglugowy przewożący około 20 procent światowych dostaw ropy.
BMI podało, że rejestracje, będące wskaźnikiem sprzedaży nowych samochodów w pełni elektrycznych i hybryd typu plug-in wzrosły globalnie o 3 proc. rok do roku, do ponad 1,7 miliona pojazdów. W Europie odnotowano aż 37-procentowy wzrost, do rekordowego poziomu prawie 540 000 sprzedanych EV w ciągu miesiąca.
- Choć rejestracje zazwyczaj opóźniają się względem sprzedaży, znaczną część tego wzrostu można przypisać rosnącym cenom benzyny - powiedział Charles Lester, menedżer danych w BMI.
Wzrost w Australii, spadek w Chinach
Najsilniejszy wzrost odnotowano w Australii, Nowej Zelandii, Wietnamie i Tajlandii. - Te rynki razem odpowiadały za 79-procentowy wzrost rejestracji EV poza trzema głównymi regionami - Chinami, Europą i Ameryką Północną - dodał Lester.
Rejestracje EV w Chinach, największym rynku samochodowym świata, spadły o 14 proc. do ponad 850 000 pojazdów, co oznacza spowolnienie negatywnego trendu rozpoczętego w styczniu, po zakończeniu rządowego programu dopłat do wymiany samochodów i wygaśnięciu zwolnienia podatkowego na zakup EV.
Lester powiedział, że chińscy konsumenci, którzy wcześniej korzystali z tych zachęt, aby kupować mniejsze pojazdy elektryczne, coraz częściej wybierają większe modele.
W Ameryce Północnej rejestracje EV spadły o 30 proc., do 121 500 sprzedanych pojazdów w miesiącu - był to szósty z rzędu spadek rok do roku po zakończeniu programu ulg podatkowych na EV w Stanach Zjednoczonych oraz po propozycjach administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczących dalszego złagodzenia norm emisji CO₂.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock