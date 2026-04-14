Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Ta branża zyskała na kryzysie rynku ropy. Rekordowy miesiąc

|
shutterstock_2754702179
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Wysokie ceny benzyny w Europie sprawiły, że coraz więcej osób kupuje samochody elektryczne. Dzięki temu w marcu sprzedaż pojazdów EV na świecie po raz pierwszy w tym roku wzrosła, osiągając rekordowy poziom - podał Reuters powołując się na dane firmy Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Rządy na całym świecie wprowadziły limity cen paliw, by chronić kierowców przed gwałtownym wzrostem kosztów po wybuchu wojny w Iranie, która rozpoczęła się 28 lutego i zakłóciła kluczowy szlak żeglugowy przewożący około 20 procent światowych dostaw ropy.

BMI podało, że rejestracje, będące wskaźnikiem sprzedaży nowych samochodów w pełni elektrycznych i hybryd typu plug-in wzrosły globalnie o 3 proc. rok do roku, do ponad 1,7 miliona pojazdów. W Europie odnotowano aż 37-procentowy wzrost, do rekordowego poziomu prawie 540 000 sprzedanych EV w ciągu miesiąca.

- Choć rejestracje zazwyczaj opóźniają się względem sprzedaży, znaczną część tego wzrostu można przypisać rosnącym cenom benzyny - powiedział Charles Lester, menedżer danych w BMI.

Wzrost w Australii, spadek w Chinach

Najsilniejszy wzrost odnotowano w Australii, Nowej Zelandii, Wietnamie i Tajlandii. - Te rynki razem odpowiadały za 79-procentowy wzrost rejestracji EV poza trzema głównymi regionami - Chinami, Europą i Ameryką Północną - dodał Lester.

Rejestracje EV w Chinach, największym rynku samochodowym świata, spadły o 14 proc. do ponad 850 000 pojazdów, co oznacza spowolnienie negatywnego trendu rozpoczętego w styczniu, po zakończeniu rządowego programu dopłat do wymiany samochodów i wygaśnięciu zwolnienia podatkowego na zakup EV.

Ze świata

Lester powiedział, że chińscy konsumenci, którzy wcześniej korzystali z tych zachęt, aby kupować mniejsze pojazdy elektryczne, coraz częściej wybierają większe modele.

W Ameryce Północnej rejestracje EV spadły o 30 proc., do 121  500 sprzedanych pojazdów w miesiącu - był to szósty z rzędu spadek rok do roku po zakończeniu programu ulg podatkowych na EV w Stanach Zjednoczonych oraz po propozycjach administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczących dalszego złagodzenia norm emisji CO₂.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Samochody elektryczneMotoryzacjasamochód elektrycznyCeny paliw
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

