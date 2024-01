Chińscy producenci aut elektrycznych pod lupą Brukseli

Śledztwo, formalnie wszczęte w październiku zeszłego roku, ma potrwać 13 miesięcy i jego celem jest ustalenie, czy tańsze pojazdy elektryczne wyprodukowane w Chinach korzystają w nieuczciwy sposób z dotacji państwowych. Dochodzenie, nazwane przez Chiny protekcjonistycznym, doprowadziło do eskalacji napięcia między Pekinem a UE.

Jedno ze źródeł podało, że śledczy przybyli do Chin, a inne twierdzi, że wizyty zaplanowano na ten miesiąc i luty. Wizyty mają na celu weryfikację na miejscu, czy odpowiedzi udzielone przez producentów samochodów na kwestionariusze są zgodne ze stanem faktycznym – podało jedno ze źródeł. Dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące analizy wskazują, że jest ona na "etapie początkowym", a wizyty weryfikacyjne mają nastąpić do 11 kwietnia.

Chiny biorą odwet na brandy

W zeszłym tygodniu Chiny wszczęły dochodzenie antydumpingowe w sprawie brandy importowanej z Unii Europejskiej, co wydawało się być skierowane przeciwko Francji , która popiera dochodzenie dotyczące pojazdów elektrycznych.

Jak podaje agencja, udział pojazdów wyprodukowanych w Chinach w rynku pojazdów elektrycznych w Unii Europejskiej wzrósł do 8 proc. i może osiągnąć 15 proc. w 2025 r., przy czym sprzedaż tych pojazdów elektrycznych jest zazwyczaj o 20 proc. niższa niż modeli wyprodukowanych w UE.

Chińscy producenci aut elektrycznych muszą szukać rynków zbytu

Stosunki między Chinami a UE pozostają napięte między innymi po zacieśnieniu stosunków Pekinu z Moskwą po inwazji Rosji na Ukrainę. UE stara się zmniejszyć swoją zależność od drugiej co do wielkości gospodarki świata, zwłaszcza w zakresie materiałów i produktów potrzebnych do transformacji ekologicznej.