Ta decyzja "w praktyce doprowadzi do zakazu sprzedaży pojazdów z tradycyjnymi silnikami"

Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i pojazdów dostawczych. "Wynik głosowania w praktyce doprowadzi do zakazu sprzedaży pojazdów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi w 2035 roku" - ocenił Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Zauważono, że do produkcji pojazdów zeroemisyjnych potrzeba będzie mniej pracowników. Prezes tego związku Jakub Faryś wskazał, że decyzja "będzie miała olbrzymi wpływ na branżę motoryzacyjną oraz na rynek".

Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i pojazdów dostawczych. Przepisy wyznaczają drogę do zerowych emisji CO2 dla nowych aut w 2035 roku, co jest głównym środkiem do osiągnięcia celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 roku. Ustalono pośrednie cele redukcji CO2 do 2030 roku - na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych.