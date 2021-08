Samochody elektryczne w Polsce. Nowe dane

Pod koniec lipca po polskich drogach jeździło 28 301 elektrycznych samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 134 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Samochody elektryczne w Polsce

Z końcem lipca br. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 28 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Z tego, 48 proc. (13 606 sztuk) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV), a pozostałe 52 proc. (14 695 sztuk) to hybrydy typu plug-in (PHEV).

Jak podano, park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1034 pojazdy. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 10 984 modeli. Zwiększa się również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 273 tys. 133 sztuk - wynika z danych PZPM i PSPA.

Stacje ładowania

Jak wskazał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, w ostatnich miesiącach na polskim rynku zarejestrowano większą liczbę hybryd typu plug-in niż samochodów całkowicie elektrycznych. To trend, który w pierwszym półroczu 2021 roku zaobserwowano również m.in. w Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech. Pojazdy bezspalinowe notują za to przewagę w Niderlandach, Francji oraz w Wielkiej Brytanii.