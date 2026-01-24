Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu

Trump twierdzi, że sojusznicy w Afganistanie "trzymali się trochę z tyłu". Reakcje polskich weteranów Źródło: TVN24

Pozew w sprawie wniosło 20 stanów oraz Dystrykt Kolumbii. W piątek sąd federalny w Seattle orzeł, że zawieszenie programu było bezprawne. Finansowanie na rozbudowę infrastruktury ładowarek do pojazdów elektrycznych zostało wprowadzone za kadencji Joe Bidena.

"Sprzeciw wobec woli Kongresu"

Sędzia Tana Lin oceniła, że Departament Transportu i Federalna Administracja Autostrad "wyciągnęły wtyczkę z programu NEVI Formula z gniazdka", a ich działanie nie było zgodne z prawem administracyjnym USA. Jej decyzja na stale uniemożliwi administracji Trumpa odebranie funduszy bądź anulowanie wcześniej zatwierdzonych planów wdrożeniowych.

W lutym 2025 r., wkrótce po objęciu stanowiska przez sekretarza transportu Seana Duffy'ego, Departament Transportu zawiesił wart 5 mld dolarów program National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program - część ustawy Infrastructure Investment and Jobs Act, podpisanej przez Bidena w 2021 roku. Po tym jak niektóre stany, w tym Waszyngton, Kolorado i Kalifornia, złożyły pozew o bezpodstawne cofnięcie funduszy, rząd argumentował, że decyzja jest tymczasowa.

Lin oceniła jednak, że ustawa z 2021 r. nie przewidywała nawet tymczasowego zawieszenia finansowania programu. "Krótko mówiąc pozwani sprzeciwili się woli Kongresu" - podkreśliła.

Wspieranie samochodów na benzynę

Administracja Trumpa próbowała wstrzymać program, aby promować samochody spalinowe i ograniczyć zachęty dla pojazdów elektrycznych.

Tymczasem Senat USA ma w przyszłym tygodniu rozpatrzyć ustawę, która przekierowałaby 879 milionów dolarów z programu ładowania EV na inne projekty infrastrukturalne.

