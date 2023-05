Ekspresówka zastąpi "drogę śmierci". Ogłoszono przetarg

Generalna Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę 32,5-kilometrowego odcinka S8 od Kobierzyc do Łagiewnik w województwie dolnośląskim. To fragment przyszłej trasy z Wrocławia do Kłodzka. Inwestycja ma kosztować 2,5 miliarda złotych.

Budowę odcinka S8 od Kobierzyc do Łagiewnik podzielono na trzy odcinki realizacyjne pomiędzy węzłami: Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe (ok. 7,5 km), Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (ok. 13,8 km) oraz Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód (ok. 11,2 km). To pierwszy fragment trasy szybkiego ruchu o długości 87 km, którą kierowcy będą mogli pojechać z Wrocławia do Kłodzka.

- To jest początek realnej budowy drogi ekspresowej S8, arterii życia, drogi kluczowej z punktu widzenia naszego subregionu, a w szczególności Kotliny Kłodzkiej - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Michał Dworczyk, minister-członek Rady Ministrów. Jak przekazał, budowa odcinka S8 od Kobierzyc do Łagiewnik ma kosztować 2,5 mld zł.

- To jest dla nas absolutnie przełomowy moment, bo ta droga nie bez kozery była nazywana drogą śmierci, miało miejsce na drodze krajowej numer 8 bardzo dużo wypadków - wskazywał Dworczyk.

GDDKiA zapowiedziała, że przetargi na kolejne odcinki S8, od Łagiewnik do Barda zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. "W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, dla którego jeszcze nie złożyliśmy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla tego odcinka będziemy kontynuować prace projektowe po przeanalizowaniu połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku" - wyjaśnili drogowcy.

Zakończenie całej ekspresówki od Wrocławia do Kłodzka i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. "W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami" - wskazała GDDKiA.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes