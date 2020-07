Szybciej nad morze. Podpisano kontrakt na budowę kolejnego odcinka ekspresówki

Budowa układu drogowego

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto będą wybudowane drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone bez zamykania ruchu dla kierowców, dlatego wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie układu drogowego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót między Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.