Szybciej z Warszawy nad morze. "Zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu"

W piątek zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym odcinku S7 Napierki - Płońsk - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). To oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji 71 kilometrów ekspresówki z dopuszczalną prędkością 120 kilometrów na godzinę dla pojazdów osobowych. Do tej pory obowiązywało ograniczenie do 80 kilometrów na godzinę.

Budowę 71 km drogi ekspresowej S7 pomiędzy Napierkami i Płońskiem podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km).

GDDKiA zwróciła uwagę, że nową trasę udostępniano etapami od grudnia 2021 roku, mimo trwających jeszcze prac. "Choć na trasie obowiązywały w związku tym ograniczenia, to udostępniając drogę usprawniliśmy przejazd, a jednocześnie wyprowadziliśmy ruch tranzytowy z miejscowości leżących przy starym przebiegu DK7" - wskazali drogowcy.

Obecnie zakończyły się ostatnie prace związane z m.in. ogrodzeniem drogi, poprawkami usterek stwierdzonych podczas odbiorów, uzupełnieniem oznakowania poziomego oraz badaniami kontrolnymi nawierzchni. "Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu kontroli, wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i na tej podstawie mogliśmy wdrożyć docelową organizację ruchu dla drogi ekspresowej" - wyjaśnili przedstawiciele GDDKiA.

Oznacza to, że na całej trasie od Napierek do Płońska nie ma już znaków ograniczenia prędkości do 80 km/h. "W styczniu dostępne będą także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), gdzie trwają jeszcze prace związane z montażem przyłączy energetycznych" - zapowiedziano.

Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł, przy czym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej przekracza 1 mld zł.

