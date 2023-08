Szybciej z Krakowa do Warszawy. Otwarcie drogi coraz bliżej

Odcinek S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów zostanie otwarty za kilka tygodni - zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Droga ma długość prawie 19 kilometrów i skróci czas przejazdu na trasie między Krakowem a Warszawą.

S7 Moczydło - Miechów

Koszt całej inwestycji to 1,051 mld zł, w tym prace budowlane pochłonęły 860 mln zł. Budowa odcinka otrzymała prawie 498 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Dzięki oddaniu tego fragmentu trasy łączna długość odcinków drogi ekspresowej na północ od Krakowa wzrośnie ponad dwukrotnie, do 31,8 km" - wskazano. Do tej pory w Małopolsce oddano do użytku jeden fragment S7, o długości 13 km, między węzłami Szczepanowice i Widoma. Kierowcy korzystają z tej drogi od października 2021 roku.