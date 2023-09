Szybciej z Krakowa do Warszawy. Nowy odcinek już otwarty

Kierowcy mogą już korzystać z nowego, prawie 19-kilometrowego, odcinka drogi ekspresowej S7 od Moczydła do Miechowa w województwie małopolskim. Jak podkreśla resort infrastruktury, trasę wytyczono nowym śladem, po wschodniej stronie starego traktu krakowskiego z początku XIX wieku.

- Droga ekspresowa S7 już w przyszłym roku połączy dawną i obecną stolicę Polski. Każdy kolejny odcinek tej trasy, który drogowcy udostępniają kierowcom, zwiększa bezpieczeństwo podróży oraz oznacza skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Krakowem i Warszawą. To także wielka zmiana dla mieszkańców wielu miejscowości, przez które obecnie przebiega droga krajowa. Dla nich nowy szlak oznacza poprawę komfortu życia w swoich małych ojczyznach - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

- Kolejny oddany do ruchu odcinek drogi ekspresowej S7 oznacza, że czas przejazdu samochodem między Krakowem a Warszawą skróci się, a podróż będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Wielkimi krokami zbliżamy się do chwili, w której dwa największe polskie miasta łączyć będzie piękna, nowoczesna droga - mówił natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk .

Nowa trasa

"Trasa została poprowadzona w zdecydowanej większości nowym śladem, na wschód od dotychczasowej DK7. Droga ekspresowa S7 od Moczydła do Miechowa biegnie urokliwymi, rolniczymi terenami Wyżyny Miechowskiej. Żeby zniwelować różnicę wysokości droga została poprowadzona w niektórych miejscach w wykopach, a w niektórych na nasypach" - czytamy w komunikacie MI.

Jak czytamy w komunikacie, wykonawcą zadania była firma INTERCOR. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1051 mln zł, w tym prace budowlane to 860 mln zł. Budowa nowego odcinka S7 uzyskała prawie 586 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Które odcinki są jeszcze w realizacji?

MI dodaje, że dzięki oddaniu do ruchu odcinka Moczydło – Miechów łączna długość odcinków drogi ekspresowej na północ od Krakowa wzrosła ponad dwukrotnie, do 31,8 km. Drugi funkcjonujący fragment tej trasy to otwarty w październiku 2021 roku 13-kilometrowy odcinek między węzłami Szczepanowice i Widoma. W realizacji pozostaje jeszcze 23,6 km trasy: