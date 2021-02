"Mieszkańcy czekają z niecierpliwości na nową trasę". Podpisano umowę na budowę odcinka ekspresówki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę fragmentu drogi ekspresowej S7 od Krakowa. Koszt powstania pięciokilometrowego odcinka między węzłami Miechów i Szczepanowice to ponad 162,4 miliona złotych - przekazano w komunikacie.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum: Fabe Polska (lider) i "SP" Sine Midas Stroy (partner).

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił podczas podpisania umowy, że droga ekspresowa S7 jest jedną z najważniejszych dróg w kraju i jednocześnie kluczową inwestycją z punktu widzenia stworzenia sprawnego układu komunikacyjnego Małopolski.

- Dzięki tej trasie pojedziemy wygodnie i bez tracenia czasu na stanie w korkach w kierunku Warszawy. Także mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega obecnie droga krajowa numer 7, i przez które codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów, czekają z niecierpliwością na nową trasę - wskazał minister.

Jeden z trzech

Fragment, którego dotyczy przetarg, jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości. Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy: pierwszy o długości ok. 18,7 km Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) oraz drugi o długości ok. 5,33 km - od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła).

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należało m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, a także uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast będą one wliczane do czasu objętego projektowaniem.

S7 Miechów - Szczepanowice GDDKiA

Droga ekspresowa S7

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, gdzie zaawansowanie wszystkich robót wynosi 82 proc. Inwestycja powinna być gotowa jesienią br.

Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7, Widoma – Kraków, miał już podpisaną umowę z wykonawcą, ale – z powodu braku zadowalających postępów – GDDKiA w grudniu ub.r. zdecydowała się rozwiązać z nim umowę. Obecnie trwa przetarg mający wyłonić firmę, która dokończy to zadanie.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP