Kontynuacja budowy ekspresówki w okolicach Krakowa. Koszt prac przekroczy 1,5 miliarda złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę w przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. Inwestycję ma zrealizować konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Koszt prac ma wynieść ponad 1,5 miliarda złotych.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. "W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń" – czytamy w komunikacie drogowców.

W ramach inwestycji ma powstać droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi: Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice oraz Grębałów. Ponadto przebudowana ma być m.in. infrastruktura tramwajowa i kolejowa. Przewidziana jest także instalacja ekranów akustycznych.

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

Odstąpienie od umowy

GDDKiA na początku ubiegłego roku odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) - jak wskazano w komunikacie - "w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków".

Drogowcy wskazali, że od końca lipca 2020 roku, kiedy przekazano plac budowy, do grudnia 2020 roku wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie, i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. "Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy" - czytamy.