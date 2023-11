Mniej świateł i szerszy wyjazd z Warszawy. Podpisano umowę

Krajowa "siódemka" przy wylocie z Warszawy na Gdańsk zamieni się w ekspresówkę z trzema pasami na każdej jezdni, co oprócz poszerzenia oznacza także likwidację części świateł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że podpisała umowę z konsorcjum firm z Polski, Kazachstanu i Turcji na odcinku Czosnów – Kiełpin.

Jak wskazali drogowcy, "zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7". Dodali, że "w miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu", do tego "wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa" i "powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego".

"Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Fabe Polska (lider konsorcjum), SP Sine Midas Stroy Kazachstan oraz Yörük Yapi İnşaat Turcja. Wartość zadania wynosi ok. 536 mln zł, a czas realizacji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji), jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać wiosną 2027 r." - podała GDDKiA w komunikacie.

GDDKiA przypomniała również, że "kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska", a "z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk – Czosnów".

"Ten 35-kilometrowy fragment S7 zostanie udostępniony w 2025 r. Natomiast w październiku 2023 r. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu do stolicy, ok. 12,9 km nowego przebiegu drogi ekspresowej, pomiędzy Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie" - podali drogowcy.

Dodali, że "wraz z oddaniem w tym roku odcinków Lesznowola – Tarczyn oraz Moczydło - Miechów kierowcy mają do dyspozycji blisko 250 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa w woj. małopolskim".

"W realizacji są kolejne dwa odcinki, Miechów – Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km). Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice – Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego fragmentu od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. W ekspresowym tempie całą, ponad 290-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa i północnej obwodnicy miasta w ciągu S52 przejedziemy przed końcem 2024 r." - opisała GDDKiA.

Dodała, że "w drodze na południe od Krakowa mamy już ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały", a "trwają już prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla ok. 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją".

