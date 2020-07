Ekspresówka wzdłuż Bałtyku ma przyspieszyć. Są terminy przetargów na brakujące odcinki

Planowane przetargi

Z kolei dla odcinków przyszłej S6 na wschód od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, o długości ponad 46 kilometrów, opracowywany jest obecnie projekt budowlany. "Ten fragment będzie realizowany w formule tradycyjnej, po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID. Przetargi na wyłonienie wykonawców prac budowlanych planowane są w trzecim kwartale 2021 roku, tak by realizacja zakończyła się w 2025 roku" - czytamy.

S6 na Pomorzu

Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim, od węzła z S3 Goleniów Północ do węzła Koszalin Północ. To ponad 95 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. GDDKiA zwróciła uwagę, że trwa przebudowa wspólnego odcinka S3 i S6, pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Rzęśnica. "Docelowo droga S6 będzie pod Goleniowem przecinać S3 i biec po północno-zachodniej stronie Szczecina, by włączyć się do A6 na węźle Szczecin Zachód. To blisko 52 km nowej drogi, na którą opracowujemy koncepcję programową" - podali drogowcy.