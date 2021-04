Szybciej z Gdańska do Szczecina. Podpisano umowy za blisko 1,5 miliarda złotych

W uroczystości podpisania umowy na realizację Obwodnicy Metropolii Trójmiasta w okolicach miejscowości Milwino wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W ocenie szefa rządu "to arteria komunikacyjna, która przyniesie nowe szanse, nowe perspektywy dla Pomorza, dla tej części Kaszub". Premier przekonywał, że dzięki takim połączeniom jak obwodnica metropolii Trójmiasta w regionie będzie więcej inwestycji. - I o to chodzi w naszym programie gospodarczym, żeby takie inwestycje - poprzez rozwój infrastruktury, poprzez system edukacji i odpowiednie zestawienie ze sobą wszystkich parametrów gospodarczych mikro i makro - prowadziły do najszybszego rozwoju Polski, do jak najszybszego przyrostu miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń pracowników - mówił Mateusz Morawiecki.