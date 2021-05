Obwodnica Słupska ma zostać rozbudowana. Jest umowa

GDDKiA przypomniała, że obwodnica Słupska o długości 16,3 km została oddana do użytku w listopadzie 2010 roku. Jest to jednak droga dwujezdniowa tylko w obrębie węzłów. "Stąd wynika konieczność jej rozbudowy w ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim" - wskazali drogowcy.

S6 obwodnica Słupska

Ponadto w ramach umowy przewidziano poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów wraz z poprawą jej odwodnienia. "Zostaną także zaprojektowane i wybudowane cztery obiekty mostowe, w tym największy z nich - drugi most przez rzekę Słupię o długości ok. 147 m" - wskazano w komunikacie.