Jest umowa na ważny odcinek ekspresówki na północy. "Skomplikowane warunki gruntowe"

Umowa podpisana we wtorek obejmuje dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa na odcinku od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, "gdzie w związku ze skomplikowanymi warunkami podłoża była konieczna aktualizacja dokumentacji projektowej".

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Wykonawcy będą mogli przystąpić do robót po przekazaniu placu budowy, co jest przewidziane - jak poinformowała GDDKiA - w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Na wykonanie robót przewidziano 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Obwodnica powinna być gotowa w 2023 roku.