Drogowa rewolucja na Pomorzu. "Przejazd tym odcinkiem S6 skróci się o połowę"

S6 na Pomorzu

W budowie są trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości około 41 km: Bożepole Wielkie – Luzino (ok. 10 km), Luzino – Szemud (ok. 10 km), Szemud – Gdynia (ok. 21 km).

W przetargu znalazło się łącznie siedem odcinków drogi ekspresowej o łącznej długości około 104 km: druga jezdnia obwodnicy Słupska (dobudowa ok. 9,5 km), koniec obwodnicy Słupska (Redzikowo) - Bobrowniki (ok. 16 km), Bobrowniki - Skórowo (ok. 13,1 km), Skórowo - Leśnice (ok. 10,9 km), Leśnice – Bożepole Wielkie (22 km), Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16,3 km), Żukowo - Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km).