Budowa ekspresówki wzdłuż Bałtyku. "Czas przejazdu tym odcinkiem skróci się o połowę"

S6 Bożepole Wielkie – Leśnice

"Będą to zadania polegające na rozbudowie istniejącej obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni oraz budowie S6 od Lęborka do Słupska (podzielonego na kilka odcinków realizacyjnych)" - podano. W trzecim kwartale 2021 roku mają ruszyć kolejne przetargi na odcinki S6 od obwodnicy Słupska do Koszalina.