Ekspresówka na Pomorzu. Wybrano najkorzystniejsze oferty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. Chodzi o fragmenty między Bobrownikami a Skórowem oraz od Skórowa do Leśnic w pobliżu Lęborka.

W przypadku odcinka S6 Bobrowniki - Skórowo wybrano ofertę konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Konsorcjum za kwotę 283,1 mln zł ma zaprojektować i wybudować ok. 13 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej z węzłami Rzechcino i Skórowo.

Spośród ośmiu ofert na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między węzłami Skórowo i Leśnice jako najkorzystniejsza została wybrana ta przedstawiona przez firmę Intercor. Oferta opiewa na 344,4 mln zł. Zadanie obejmuje projekt i budowę ok. 11-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzła drogowego Leśnice oraz infrastruktury towarzyszącej drodze ekspresowej.

S6 na Pomorzu

GDDKiA poinformowała, że w trzecim kwartale 2021 roku ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane.

Drogowcy podali, że w budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. Natomiast na wstępnym etapie realizacji znajdują się dwa odcinki Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o długości ponad 32 km. Umowy z wykonawcami na ich projekt i budowę zostały podpisane 16 kwietnia tego roku .

Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim ma być oddana do ruchu w 2025 roku. "Do dyspozycji kierowców będzie to łącznie z istniejącymi odcinkami blisko 200 km drogi ekspresowej" - wskazała GDDKiA.