Podpisano umowy na brakujący fragment ekspresówki. "Niełatwe odcinki"

Odcinek jest niezbędny do ukończenia całej dwujezdniowej drogi S3 od Morza Bałtyckiego do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji.

- To wcale niełatwe odcinki, bardzo trudne pod względem inżynierskim, ale wiem, jestem przekonany, że te trudności inżynierskie zostaną pokonane i droga ta dołączy do drążonego tunelu pod Świną. Świnoujście będzie połączone przejściem drogowym dzięki tunelowi, i porty Świnoujścia i Szczecina będą połączone drogą ekspresową S3 z południem Europy - powiedział w piątek podczas uroczystości podpisania umów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że dzięki drodze gazoport i przygotowywany do budowy terminal kontenerowy w Świnoujściu "będą konkurencyjne" dla portów położonych na południowym wybrzeżu Bałtyku. - Polskie porty muszą zająć tę solidną pozycję gospodarczą na mapie logistycznej Europy - wskazał szef MI.