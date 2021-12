Cztery odcinki Via Carpatia oddane do użytku. Dwóch wicepremierów i minister na otwarciu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w czwartek udostępniła do ruchu cztery odcinki drogi ekspresowej S19, będące częścią trasy Via Carpatia. Łącznie chodzi o około 47 kilometrów ekspresówki. Drodze ekspresowej S19 nadano nazwę "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

W uroczystości w Janowie Lubelskim w województwie lubelskim uczestniczyli m.in. wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 Via Carpatia - otwarte odcinki

W czwartek oddano do ruchu ok. 12-km odcinek Lublin - Niedrzwica Duża. Jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin.

Kolejny odcinek to obwodnica Kraśnika, który ma długość ok. 10 km. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, i omija miasto po wschodniej stronie.

Kierowcy zyskali także ok. 18-km odcinek Niedrzwica Duża - Kraśnik. Na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km, obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.

W czwartek oddano do ruchu ok. 6,5-km odcinek obwodnicy Janowa Lubelskiego. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Jak podała lubelska GDDKiA, budowa S19 w województwie lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu br. oddano do ruchu ok. 8-kilometrowy odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Oddanie do użytku kolejnego odcinka S19 w województwie lubelskim Niedrzwica Duża - Kraśnik planowane jest w przyszłym roku.

Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w województwie lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

Lech Kaczyński patronem S19

Zdaniem wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nadanie drodze ekspresowej S19 nazwy "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego" to uczczenie "dobrego człowieka". Jak mówił, Lech Kaczyński "stworzył dynamikę, która pozwoliła zbudować nową partię, która była pełną kontynuacją Porozumienia Centrum". - Dalej, ta formacja korzystała z tego, że potrafił zostać prezydentem Warszawy i w Warszawie bardzo wiele zmienić - dodał.

- Potrafił wygrać wybory prezydenckie, to otworzyło nam drogę do władzy, tej lat 2005-2007. I chociaż znów nie trwało to długo i musieliśmy zawierać bardzo trudne koalicje, to jednak wiele w Polsce się zmieniło. Pokazaliśmy, że można rządzić inaczej - mówił Kaczyński.

Wskazywał, że "dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 miliardów euro, żeby z Międzymorza stworzyć pewną całość i ta droga jest elementem tego całego planu, dlatego powinna ona nosić imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego"

PAP/Jacek Szydłowski

W liście skierowanym do uczestników uroczystości w Janowie Lubelskim prezydent Andrzej Duda napisał, że "współpraca między państwami Europy Środkowej należała do głównych elementów polityki zagranicznej mojego wybitnego, tragicznie zmarłego poprzednika". Podkreślił, że potrzeba zbliżenia narodów naszego regionu jest "stale aktualnym przesłaniem, płynącym z dziedzictwa, które nam pozostawił, a które kontynuujemy m.in. w ramach inicjatywy Trójmorza".

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że rząd PiS dotrzymuje słowa, czego przykładem jest realizacja tego przedsięwzięcia będącego ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Jest dla nas wielkim wyzwaniem realizacja tak dużego przedsięwzięcia. To ponad 700 kilometrów drogi ekspresowej: bezpiecznej, przewidywalnej, będącej "silnikiem" rozwoju gospodarczego regionu. Na przełomie 2025/2026 Via Carpatia w całości od południowej granicy państwa w Barwinku aż do północy będzie gotowa, ukończona - zapewnił Adamczyk.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, łączącej Europę Północną i Południową.

Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

gov.pl

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes