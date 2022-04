Odcinek Via Carpatia za ponad 2 miliardy złotych. "Jedna z trudniejszych technologicznie budów"

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica na Podkarpaciu. To odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Wartość kontraktu przekracza 2,2 miliarda złotych. W ramach inwestycji ma powstać ponad 2-kilometrowy tunel.

Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł brutto. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 roku.

Według GDDKiA "odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica to jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce". "Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące w miejscu planowanej inwestycji" - wskazano.

W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie transportu do kraju maszyny drążącej tunel (TBM) tak, aby na początku 2023 roku mógł rozpocząć się etap drążenia tunelu.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory do ruchu oddano 75,7 km drogi w tym regionie, a 50,5 km jest w realizacji.