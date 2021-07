Odcinek Via Carpatia za blisko pół miliarda złotych. Podpisano umowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą w województwie podkarpackim. To odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Inwestycję za prawie 479 milionów złotych ma zrealizować firma Strabag.

Umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka S19 Miejscem Piastowym a Duklą o długości ok. 10,1 km. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość umowy wynosi 478 907 636,94 zł.

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

"Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla" - wskazali drogowcy.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu trasa będzie miała docelowo długość ok. 169 km. GDDKiA wskazała, że do ruchu zostało oddanych 30,2 km - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. W realizacji jest 74,2 km, a 64,4 km w przygotowaniu: dwa odcinki na etapie przetargu, trzy odcinki na etapie realizacji koncepcji programowej.