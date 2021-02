Odcinek Via Carpatia za ponad 800 milionów złotych. Jest umowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem i Lubartowem. To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia. Inwestycję będzie realizowała firma Mota-Engil Central Europe.

GDDKiA wskazała, że umowa o wartości 835,66 mln zł obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i budowę około 23-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. W ramach inwestycji powstaną też m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego.

Via Carpatia

"Podpisaliśmy umowę na realizację 18 odcinka przyszłej Via Carpatii. To w sumie blisko 210 kilometrów drogi ekspresowej S19. W przetargu na wyłonienie wykonawcy mamy kolejnych siedem odcinków tej trasy o łącznej długości około 93 kilometrów, a w tym roku ogłosimy przetargi na wyłonienie wykonawców kolejnych ośmiu odcinków, dwóch w województwie podkarpackim i sześciu w województwie lubelskim" - zapowiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, wykorzystując oprócz S19 również S61. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.