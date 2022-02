Jest umowa na odcinek Via Carpatia. Będzie kosztował ponad 1,2 miliarda złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik w województwie podkarpackim. To fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

S19 Babica - Jawornik

"To pierwsza umowa na realizację podpisana w tym roku. S19 to kluczowa droga dla międzynarodowego szklaku Via Carpatia i świetny wstęp do tego, co czeka nas jeszcze w tym roku. W toku jest ponad 20 przetargów na realizację blisko 317 kilometrów nowych dróg. Część z tych przetargów na pewno rozstrzygniemy w tym roku i będziemy podpisywać kolejne umowy" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.