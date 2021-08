Szybciej w Wielkopolsce. Oddano do ruchu nowy odcinek S11

Obwodnica Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim została oddana do ruchu. Pierwsze samochody prawie 7-kilometrowym odcinkiem pojechały w poniedziałek przed godziną 18. Inwestycja kosztowała ponad 183 miliony złotych.

Odcinek oddany do ruchu w poniedziałek stanowi fragment obwodnicy Kępna - od węzła Kępno Krążkowy do istniejącej drogi krajowej numer 11 w rejonie Baranowa. W uroczystym otwarciu odcinka S11 wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, to droga ekspresowa, dzięki której południowa część Wielkopolski "będzie miała znakomite położenie logistyczne i transportowe".

Drogowcy poinformowali, że w ramach zadania wybudowano obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S11 - cztery wiadukty i dwa mosty, jedno przejście dla zwierząt oraz dwa wiadukty nad drogą ekspresową S11. Wybudowane zostały także dwa węzły drogowe - Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z istniejącą DK11).

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 183,1 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 97 mln zł.

Jak wskazano, zakończona budowa drugiego etapu obwodnicy Kępna pozwoli na wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego na osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11. "Dzięki tej inwestycji ułatwiony jest dojazd do Kępna od drogi ekspresowej S8 i połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwrócił uwagę, że to dziesiąty odcinek drogi udostępniony od początku tego roku. "W sumie to blisko 120 kilometrów nowych dróg, w większości w ciągu dróg ekspresowych. Oddanie do ruchu drugiego etapu obwodnicy Kępna wyprowadzi tranzyt z centrum miasta i ułatwi dojazd do drogi ekspresowej S8" - wskazał Żuchowski, cytowany w komunikacie.

"W realizacji mamy kolejne odcinki S11, od Koszalina do Bobolic oraz obwodnicę Olesna. To w sumie ponad 72 kilometry. Trwają przygotowania do realizacji pozostałych odcinków, które połączą Koszalin z Katowicami" - dodał.

Pierwszy etap obwodnicy Kępna, na północ od S8, zrealizowano z latach 2015-2018. Koszt budowy odcinka o długości niespełna 4 km wyniósł ok. 66 mln zł.

Droga ekspresowa S11 docelowo połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji blisko 126 km. GDDKiA wskazała, że kolejne blisko 80 km jest w realizacji. "W przygotowaniu jest nieco ponad 405 km trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na realizację" - wyjaśniono.

Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku.

