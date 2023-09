Kilkadziesiąt kilometrów ekspresówki gotowe do użytku. "Przekroczyliśmy magiczną granicę"

Odcinek drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice w województwie zachodniopomorskim gotowy do użytku. "Późnym popołudniem pierwsze samochody powinny wjechać na nową trasę" - poinformował w mediach społecznościowych szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). To fragment ekspresówki o długości 48 kilometrów na południe od Koszalina.

S11 Koszalin - Bobolice

Według Kancelarii Premiera teraz dojazd z Koszalina do Bobolic zajmie 25 minut, dotychczas było to 45 minut.

S11 na Pomorzu Zachodnim

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W 2019 roku do ruchu została też oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km.