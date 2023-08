"Droga życia" dla Pomorza Środkowego. Podpisano umowę na ostatni odcinek

S11 Bobolice - Szczecinek

S11 na Pomorzu Zachodnim

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W 2019 roku do ruchu została też oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km. Z kolei w drugiej połowie września br. planowane jest oddanie do ruchu odcinka S11 od Koszalina do Bobolic, o długości 48 km.