Powstaną dwa odcinki ekspresówki. Podpisano umowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piątek podpisała umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. Inwestycje będą gotowe w 2026 roku - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wartość obu umów to w sumie ponad 836 milionów złotych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że budowa kolejnych odcinków trasy łączącej Bydgoszcz z Toruniem to kolejny krok w łączeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce, której celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego. - To dążenie do zrównoważonego rozwoju regionu - powiedział.