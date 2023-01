Szybciej z Bydgoszczy do Torunia. Jest umowa na ostatni odcinek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) popisała umowę na projekt i budowę ostatniego odcinka drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. Chodzi o blisko 12-kilometrowy fragment trasy, pomiędzy węzłem Toruń Zachód a węzłem Toruń Południe. Inwestycja ma kosztować około 340 milionów złotych.

Jak poinformowała we wtorek GDDKiA, umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. "Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia" - wskazali drogowcy.