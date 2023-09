To może być ostatni tydzień obniżek cen na stacjach

Wszystko wskazuje na to, że ostatni tydzień września w wyniku stabilizacji cen na rynku hurtowym, jest ostatnim tygodniem obniżek cen benzyny i oleju napędowego na stacjach - przewidują analitycy Refleksu. Nie wykluczyli, że w październiku ceny hurtowe, zwłaszcza diesla będą powoli rosły, jednak nie powinno to wpłynąć na skokowy wzrost cen przy dystrybutorach.

"Chociaż wiele stacji sprzedaje podstawowe paliwa w cenach 5,99 zł/l (lub nieco niżej tego poziomu), to średni poziom cen w kraju prawdopodobnie nie spadnie już poniżej 6 zł za litr" - prognozują analitycy Refleksu w piątek.

Średnie ceny paliw

Dodali, że "wszystko wskazuje na to, że ostatni tydzień września w wyniku stabilizacji cen na rynku hurtowym jest ostatnim tygodniem obniżek cen benzyny i diesla na stacjach. Niestety wciąż są obserwowane podwyżki cen autogazu". Według danych Refleksu, średnie ceny paliw (na 29 września) wynoszą odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,04 zł/l (-4 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 6,78 zł/l (-5 gr/l), oleju napędowego 6,08 zł/l (-1 gr/l) , autogazu – 2,97 zł/l (+9 gr/l). "Nie wykluczamy, że w październiku ceny hurtowe, zwłaszcza oleju napędowego, będą powoli rosły, co jednak nie powinno wpłynąć na skokowy wzrost cen na stacjach" - ocenili analitycy. Zwrócili uwagę, że ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent kończą tydzień ustanowieniem nowych tegorocznych maksimów w rejonie 97,7 dol. za baryłkę. "W piątek rano ropa Brent kosztowała ok. 96 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent podrożała nieco ponad 2 dol. za baryłkę" - wskazali.