Dieselgate. Były prezes dużego koncernu motoryzacyjnego chce ugody

Proces sądowy ciągnie się od lat

Stadler stanie przed sądem i przyzna się do winy za dwa tygodnie – potwierdził obrońca. Jak przypomina "Welt", Stadler od lat twierdził, że jest niewinny. Według wstępnej oceny sędziów szef Audi, "najpóźniej do lipca 2016 roku powinien wiedzieć, że wartości pomiarów spalin mogły zostać zmanipulowane", mimo to nie poinformował kontrahentów i pozwolił, by sprzedaż samochodów trwała do początku 2018 roku. W wyniku ugody sąd chce skazać Stadlera na karę od 1,5 do 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata – potwierdził sędzia. Nawiązka w wysokości 1,1 mln euro zostanie przeznaczone na cele społeczne. Bez przyznania się do winy proces trwałby znacznie dłużej, a finalnie Stadlerowi groziłaby kara pozbawienia wolności – wyjaśnił "Welt". Proces Stadlera i trzech innych byłych managerów Audi prowadzony jest w monachijskim sądzie od 2020 roku. Proces sądowy w sprawie największej niemieckiej afery gospodarczej w powojennej historii ciągnie się od wielu lat – podkreśla "Welt". W 2015 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ujawniła, że oprogramowanie sterujące silnikami Diesla w autach grupy VW - do której należy Audi - wprowadza w błąd: wykazywana wartość emisji spalin mierzona na stanowiskach testowych miała niewiele wspólnego z faktycznymi zanieczyszczeniami, emitowanymi w codziennej eksploatacji samochodów na drogach. Obietnica VW "czystych emisji" z reklam była oszustwem – zauważa "Welt". W Niemczech pociągnięcie winnych do odpowiedzialności okazało się bardzo trudne – podkreśla „Welt”. Wciąż toczą się postępowania przed sądami cywilnymi, pracy i administracyjnymi w sprawie oszustw, związanych z olejem napędowym – dodaje dziennik.