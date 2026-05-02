Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku

Drogi były najmniej obciążone ruchem w 2025 roku w województwie podlaskim, gdyż średni dobowy ruch roczny (SDRR) wyniósł tam 7 tys. 865 poj./dobę, podczas gdy dla całego kraju było to 14 tys. 880 poj./dobę.

Z kolei największy ruch zanotowano w województwie śląskim, gdzie wyniósł on 25 tys. 145 poj./dobę.

Malejący ruch samochodów na Podlasiu. Czynniki

Głównym czynnikiem, który wpłynął na spadek natężenia ruchu w województwie podlaskim, była zmiana przebiegu drogi międzynarodowej E-67. W poprzednim pomiarze (GPR 2020/21) droga E-67 obejmowała odcinki drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 8, które znajdowały się w całości w województwie podlaskim.

W GPR 2025 trasa E-67 została poprowadzona nową drogą ekspresową S61, która przebiega przez dwa województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Zmiana ta spowodowała przesunięcie części pracy przewozowej pomiędzy regionami. Skutkiem tego był spadek średniego dobowego ruchu w województwie podlaskim o 7 proc., przy jednoczesnym wzroście tego wskaźnika w województwie warmińsko-mazurskim o 11 proc.

Średni ruch drogowy w Polsce w 2025 roku

Jak poinformowała GDDKiA w wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), średni dobowy ruch wzrósł o 10 proc. w porównaniu do poprzedniego badania, przy czym natężenie to koncentruje się głównie na autostradach i drogach ekspresowych. Poprzedni Generalny Pomiar Ruchu został wykonany częściowo w 2020 roku i częściowo w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19.

W przypadku dróg krajowych stanowiących element sieci połączeń międzynarodowych ruch wzrósł o 19 proc. osiągając wielkość 30 tys. 248 poj./dobę, podczas gdy pięć lat temu było to 25 tys. 489 poj./dobę.

Według GDDKiA, najbardziej obciążone ruchem były drogi najwyższych klas technicznych – autostrady i drogi ekspresowe. Ruch na autostradach był ponad 2,5-krotnie większy od zanotowanego na całej sieci dróg krajowych i wyniósł 38 tys. 518 poj./dobę, a na drogach ekspresowych prawie dwukrotnie większy, osiągając 27 tys. 83 poj./dobę.

O tyle przybyło kilometrów autostrad i ekspresówek

W okresie pomiędzy generalnymi pomiarami, czyli pomiędzy 2020 a 2025 rokiem, długość autostrad wzrosła z 1712 do 1886 km, a dróg ekspresowych z 2567 do 3444 km. To właśnie na tych trasach odbywa się większość ruchu, a na drogach krajowych o niższych parametrach obserwujemy jego spadki.

Pomiary natężenia ruchu drogowego prowadzone są w Polsce od blisko stu lat. Pierwsze zorganizowane badania ruchu na najważniejszych drogach państwowych wykonano w 1926 roku. GPR stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych w Polsce.

Dane uzyskane z pomiaru wykorzystywane są między innymi w procesach planowania i rozwoju infrastruktury drogowej, analizach ekonomicznych oraz środowiskowych, zarządzaniu ruchem drogowym, a także w analizach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

