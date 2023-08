Rowerzyści na pasach. Poseł o "notorycznym" problemie, są dane policji

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko zwrócił uwagę na problem związany z rowerzystami, którzy przejeżdżają przez przejścia dla pieszych. Jak zauważył, często stwarza to "bardzo niebezpieczne sytuacje". Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 roku liczba naruszeń przepisów przez rowerzystów wzrosła o połowę w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. W 2023 roku ten wynik może być jeszcze wyższy.

Interpelację do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie problemu związanego z rowerzystami, którzy przejeżdżają przez przejścia dla pieszych oznakowane znakiem drogowym D-6 skierował poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko. "Do mojego biura poselskiego zgłoszono problem związany z rowerzystami, którzy notorycznie przejeżdżają przez przejścia dla pieszych oznakowane znakiem drogowym D-6, co często stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje" - napisał parlamentarzysta.

Rowerzyści na przejściach dla pieszych

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący rowerem nie może przejechać przez przejście dla pieszych, w związku z czym jest on zobowiązany do przeprowadzenia swojego pojazdu na drugą stronę drogi. Niezbyt wysokie kary za powyższe wykroczenie, wynoszące zazwyczaj od 50 do 100 zł, nie zniechęcają cyklistów do łamania przepisów, którzy powodują przy tym ogromne niebezpieczeństwo utraty własnego zdrowia, a nawet życia" - ocenił poseł Sachajko.