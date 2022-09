Ważna zmiana przepisów dla rowerzystów. "Cofnięcie się do stanu sprzed kilku lat"

"Cofnięcie się do stanu sprzed kilku lat"

Zmiany te komentował na antenie TVN24 Sebastian Nowak ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna. - Jest to na pewno cofnięcie się do stanu sprzed kilku lat, gdy rowerzysta miał być właściwie niezauważany w ruchu drogowym, kierowcy mieli pierwszeństwo. Jest to zatracenie takiej idei zrównoważonego transportu. My cały czas dążymy do tego, żeby pokazać, że rowerzysta czy pieszy ma takie same prawa jak kierowca samochodu, a uchylenie tego jednego ustępu doprowadzi do tego, że kierowcy po raz kolejny zyskują dużą przewagę do rowerzystów - dodał.