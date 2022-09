"Zmiana nie doprowadziła do odebrania rowerzystom pierwszeństwa". Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

Resort wyjaśnił, że przed zmianą rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych kierujący pojazdem zbliżający się do przejazdu rowerowego był obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających. "Obecnie, w myśl przepisów ustawowych, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe" - wskazano.

Kto ma pierwszeństwo na przejeździe?

O wyjaśnienia do Ministerstwa Infrastruktury zwróciliśmy się po publikacji portalu brd24.pl, który opisał, że od listopada 2021 roku kierowca musi ustępować tylko rowerzystom znajdującym się na przejeździe i ma być to efekt rozporządzenia ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka , które zniosło obowiązek ustąpienia "wjeżdżającym".

Zmiany te komentował na antenie TVN24 Sebastian Nowak ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna. - My cały czas dążymy do tego, żeby pokazać, że rowerzysta czy pieszy ma takie same prawa jak kierowca samochodu, a uchylenie tego jednego ustępu doprowadzi do tego, że kierowcy po raz kolejny zyskują dużą przewagę do rowerzystów - dodał.