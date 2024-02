Agencja Reuters poinformowała we wtorek, że władze w Rosji ogłosiły zakaz eksportu benzyn, który ma obowiązywać przez pół roku począwszy do 1 marca br. Zakaz został zatwierdzony przez premiera Michaiła Miszustina.

Rosyjski zakaz nie jest szczelny

- To nie komplikuje wydobycia ropy na Bliskim Wschodzie, są natomiast problemy z jej transportem. Wydłuża się droga do krajów docelowych, co wpływa na wzrost ceny frachtów. To jednak już zostało zdyskontowane w cenach paliw - zauważył Bogucki.