Transport w Polsce ma coraz większe problemy. "Jedna trzecia Ukraińców wyjechała"

Rosyjska inwazja trwa, dlatego część obywateli Ukrainy decyduje się na powrót do kraju. Ponad 30 procent ze 110 tysięcy ukraińskich kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportu międzynarodowego już wróciło do swojego kraju - wynika z danych Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD).

Dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że z 350 tys. kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportu międzynarodowego, 110 tys. to obywatele Ukrainy. - Z informacji przekazywanych nam przez firmy transportowe, już dzień po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, pierwsi ukraińscy kierowcy zgłaszali chęć powrotu do kraju - wskazał.

Atak Rosji na Ukrainę

W jego ocenie, to dopiero początek. - Po pierwsze, ta wojna trwa i wygląda na to, że długo się nie skończy. Po drugie wielu ukraińskich kierowców zanim wyjedzie, chcą ściągnąć swoich bliskich do Polski, ulokować ich w bezpiecznych miejscach i dopiero wtedy wrócić do swojej ojczyzny walczyć z okupantem - powiedział Bogdanowicz.