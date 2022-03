Motoryzacyjny gigant zawiesza działalność w Rosji ze skutkiem natychmiastowym

Ford jest głęboko zaniepokojony inwazją na Ukrainę i wynikającymi z niej zagrożeniami dla pokoju i stabilności. Poinformowaliśmy naszych partnerów w joint venture, że zawieszamy naszą działalność w Rosji ze skutkiem natychmiastowym do odwołania - podał koncern Ford Motor Company.

Farley pod swoim wpisem dołączył komunikat koncernu. "Jako członek globalnej społeczności Ford jest głęboko zaniepokojony inwazją na Ukrainę i wynikającymi z niej zagrożeniami dla pokoju i stabilności. Sytuacja zmusiła nas do ponownej oceny naszych działań w Rosji" - czytamy w komunikacie firmy.

Jak wskazano, w ostatnich latach Ford znacząco zmierzał do zakończenia swojej działalności w Rosji, która obecnie koncentruje się wyłącznie na produkcji samochodów dostawczych i sprzedaży w Rosji poprzez udział mniejszościowy w spółce joint venture Sollers Ford.

"Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, w dniu dzisiejszym poinformowaliśmy naszych partnerów w joint venture, że zawieszamy wszelką działalność w Rosji ze skutkiem natychmiastowym do odwołania" - przekazał Ford Motor Company.

Firma podkreśliła, że choć nie prowadzi znaczącej działalności na Ukrainie, to wielu pracowników z Ukrainy pracuje dla Forda na całym świecie i "nadal będzie ich wspierać".

Inne koncerny

We wtorek Jaguar Land Rover wstrzymał dostawy pojazdów do Rosji. O zawieszeniu działalności i dostaw motocykli do Rosji, w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę, poinformował też Harley-Davidson.