Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Kilka przyczyn podwyżek na stacjach

Ceny paliw - prognozy

Według prognoz portalu, w nadchodzącym tygodniu za litr benzyny Pb98 zapłacimy od 5,29 do 5,41 zł, za litr benzyny 95-oktanowej przewidujemy przedział 5,00-5,12 zł, niewiele niższa cena będzie dotyczyć oleju napędowego, który może kosztować 4,99-5,10 zł/l. Również autogaz może zdrożeć, sięgając poziomu 2,48-2,55 zł/l - czytamy. Według BM Reflex, dzisiaj istotne jest to, że popyt na paliwa powrócił na ścieżkę wzrostów, chociaż dalej nie mówimy o poziomach sprzed pandemii. To z kolei, przy jeszcze ograniczonej podaży ropy naftowej i paliw wpływa na zwyżki cen na stacjach. W porównaniu do cen sprzed roku, za benzyny płacimy dzisiaj ok. 32 gr/l więcej, za olej napędowy 24 gr/l, a za LPG – 44 gr/l. "Powodem notowanych podwyżek na stacjach są wysokie ceny na rynku hurtowym, w efekcie wzrostu cen ropy naftowej w okolice 70 dol. za baryłkę oraz osłabienia złotego wobec amerykańskiej waluty" - ocenia biuro.